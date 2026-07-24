"Habrá negociaciones con gobernadores por obras, fondos y deudas a cambio de suspender las elecciones PASO"

Así lo anunció el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:19

El Gobierno nacional iniciaría una ronda de negociaciones con gobernadores provinciales en busca de acuerdos que incluyan obras públicas, fondos y el tratamiento de deudas, a cambio del acompañamiento legislativo para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aprobar el presupuesto.

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Así lo adelantó el licenciado Osvaldo Granados durante su columna de este viernes en Radio Panorama, donde analizó el escenario político y económico del país.

"Este gobierno apuesta más a las exportaciones que al mercado interno. Va a haber negociaciones con gobernadores que incluyen obras, fondos y deudas a cambio de suspender las elecciones PASO y aprobar el presupuesto. Esto es lo que se viene", sostuvo.

El analista también se refirió a la situación económica y aseguró que el Gobierno enfrenta un contexto internacional marcado por distintos factores de incertidumbre, por lo que priorizaría mantener el superávit fiscal.

"En este mar revuelto, donde de alguna forma hay que mantener el barco a flote, en Economía no van a anunciar una baja de aranceles por una razón muy simple: no hay margen para no resignar el superávit fiscal", explicó.

En ese sentido, mencionó algunos de los factores externos que podrían influir en las decisiones económicas. "Trump le pone 50% de aranceles a todo el mundo, la guerra de Irán se puede incrementar, el precio del barril de petróleo subió a 100, todo está convulsionado", afirmó.

Por otra parte, Granados hizo referencia a la llegada al país de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, prevista para el lunes, y destacó la importancia del encuentro.

"Es rarísimo porque generalmente mandan al segundo o al tercero. No sé qué irán a anunciar, pero es evidente que el año que viene les tenemos que pagar, eso es clave", señaló.