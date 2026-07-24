Temperaturas agradables y sol radiante: La Banda se ilumina hoy Viernes 24 de julio de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día mayormente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8.8 °C y 22.5 °C.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 12.1 °C. La sensación térmica se siente ligeramente más baja, alcanzando los 11.7 °C, lo que invita a abrigarse un poco esta mañana.

A medida que avance el día, se espera un cambio favorable en el clima, ya que el pronóstico indica un día soleado, ideal para disfrutar al aire libre. Las temperaturas comenzarán a ascender y se espera un máximo de 22.5 °C, lo que brindará un respiro a los bandeños después de las frescas mañanas.

El viento soplará desde el este-noreste a una velocidad de 6.8 km/h, lo que aportará una brisa suave y refrescante durante las horas más cálidas del día. La humedad se mantendrá en un 82%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado por la tarde.

Para mañana, el clima promete seguir siendo benevolente, con un nuevo día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 11.4 °C y 26.2 °C. Esto representa una leve pero notable subida en comparación con el día de hoy.

En cuanto al pronóstico del domingo, La Banda continuará disfrutando de un clima soleado, con mínimas de 14.3 °C y máximas que alcanzarán los 27.6 °C. Sin duda, será un lindo fin de semana para los bandeños, con temperaturas agradables y cielos despejados.

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