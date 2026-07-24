Clima soleado en Añatuya: un viernes perfecto para disfrutar al aire libre

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables y un pronóstico positivo para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los habitantes de Añatuya se despiertan con un clima soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 9.2 °C, con una sensación térmica de 8.1 °C, lo que indica un inicio de jornada agradable.

La humedad en la región es del 94%, lo que genera un ambiente un poco más fresco, pero el sol promete asomarse con fuerza a medida que avanza el día. Con vientos que soplan a 7.9 km/h desde el este-sureste, se espera un clima ideal para disfrutar del aire libre.

Para hoy, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 22.3 °C, lo que significa que los añatuyenses podrán disfrutar de una tarde cálida y soleada. Este tipo de clima es perfecto para actividades familiares o paseos por la ciudad.

El pronóstico para mañana, sábado 25 de julio, también se presenta prometedor, con una mínima de 11.6 °C y una máxima de 25.8 °C. Los días soleados continúan, lo que es un alivio para quienes buscan aprovechar el fin de semana.

Finalmente, el domingo 26 de julio se espera que las temperaturas varíen entre 15.1 °C y 27.2 °C, lo que asegura un clima perfecto para el disfrute de actividades al aire libre en Añatuya. Los añatuyenses pueden prepararse para un fin de semana lleno de sol y temperaturas agradables.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.