Termenses disfrutan de un día soleado: pronóstico favorable para el fin de semana

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un fin de semana con condiciones similares.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses se encuentran ante un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 12 °C que se siente como 12.5 °C. La humedad es alta, alcanzando el 82%, mientras que el viento sopla a 3.6 km/h desde el sureste.

Para los próximos días, el pronóstico es alentador. Se espera que el sol brille intensamente en Termas de Río Hondo, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura mínima para hoy será de 9.4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19.8 °C.

El sábado, las condiciones se mantendrán igual de favorables, con un clima soleado y temperaturas que oscilarán entre 11.1 °C y 23.9 °C. Este clima invita a los termenses a aprovechar el fin de semana para disfrutar de la naturaleza y sus espacios recreativos.

El domingo, el buen tiempo seguirá presente, con una mínima de 13.4 °C y una máxima que también llegará a 23.9 °C. Sin dudas, será un fin de semana ideal para compartir en familia o con amigos.

En resumen, los termenses pueden esperar una jornada soleada hoy, con temperaturas que favorecerán actividades al aire libre. La mínima será de 9.4 °C y la máxima alcanzará los 19.8 °C, mientras que el clima se mantendrá soleado durante el fin de semana.

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