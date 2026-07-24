El Festival de Venecia anunció su selección oficial

La 83ª edición del certamen italiano reunirá nuevas películas de Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda, Nanni Moretti y Lee Chang-dong, además del documental sobre la reunión de Oasis y una producción de Alex Gibney sobre Elon Musk.

Hoy 07:28

El Festival Internacional de Cine de Venecia dio a conocer la selección oficial de su 83ª edición, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, con una competencia encabezada por algunos de los cineastas más prestigiosos del mundo y una programación que combina autores consagrados, nuevas voces del cine independiente y varias figuras de Hollywood.

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El director artístico del certamen, Alberto Barbera, presentó una selección que, al igual que ocurrió este año en Cannes, apuesta principalmente por producciones independientes con el respaldo de grandes nombres de la actuación, aunque con una menor presencia de los grandes estudios y plataformas de streaming.

Entre los títulos más esperados figura Wild Horse Nine, la nueva comedia negra de Martin McDonagh, ambientada en los días previos al golpe de Estado de 1973 en Chile. La película sigue a un grupo de agentes de la CIA enviados desde Santiago hacia la Isla de Pascua y cuenta con un elenco integrado por John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits y Parker Posey.

Otro de los estrenos destacados será Bunker, de Florian Zeller, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz como un matrimonio cuya vida comienza a desmoronarse tras la construcción de un misterioso búnker encargado por un poderoso empresario tecnológico. El reparto también incluye a Paul Dano, Stephen Graham y Patrick Schwarzenegger.

La película de apertura de la competencia será Ink, de Danny Boyle, centrada en los orígenes del imperio mediático de Rupert Murdoch. El filme está protagonizado por Guy Pearce, Jack O'Connell y Claire Foy, y marcará el debut del director británico en la competencia oficial del festival.

La programación también incluye el regreso de Werner Herzog con Bucking Fastard, protagonizada por las hermanas Rooney Mara y Kate Mara, quienes compartirán pantalla por primera vez. Completan el elenco Orlando Bloom y Domhnall Gleeson.

Entre las producciones estadounidenses destaca Primetime, dirigida por Lance Oppenheim y protagonizada por Robert Pattinson, quien también participa como productor junto a Ari Aster. Además competirá Company, el tercer largometraje como director de Casey Affleck.

La representación asiática estará encabezada por Hirokazu Kore-eda, que presentará Look Back, adaptación en acción real del manga de Tatsuki Fujimoto, y por el surcoreano Lee Chang-dong, quien regresará al cine con Possible Love, su primera película desde Burning (2018).

El cine italiano tendrá una fuerte presencia con Nanni Moretti, que volverá a competir con It Will Happen Tonight, además de nuevas obras de Andrea Pallaoro, Paolo Strippoli, Edoardo De Angelis y Marco Bechis.

La única directora en competencia será la danesa-egipcia May el-Toukhy, quien presentará el drama de posguerra Woman, Unknown.

Fuera de competencia, uno de los eventos más esperados será el estreno mundial de Oasis: Don't Look Back in Anger, documental sobre la reciente gira de reunión de la banda británica que incluirá las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher en más de 25 años. Se espera que ambos músicos asistan al festival.

La programación también contará con el documental Musk, dirigido por el ganador del Oscar Alex Gibney, que abordará la figura pública y empresarial de Elon Musk, y con What Love Builds, un documental dirigido y protagonizado por Russell Crowe sobre las giras de su banda Indoor Garden Party.

Entre las funciones especiales también se presentará The Basics of Philosophy, el nuevo drama de Paul Schrader, además del thriller Father Joe, protagonizado por Kiefer Sutherland y Al Pacino.

En el apartado documental sobresalen además Union Town, de Barbara Kopple; Citizen Osama, del palestino Ahmed Hassaouna; una biografía cinematográfica de Jorge Luis Borges dirigida por Mariano Llinás; y un nuevo trabajo de Wim Wenders dedicado al arquitecto Peter Zumthor.

Durante la presentación de la programación, Barbera afirmó que la selección "refuerza la idea del cine como una herramienta extraordinaria para comprender el mundo real", al considerar que las películas elegidas reflejan los principales desafíos de la sociedad contemporánea.

El realizador también defendió el presente de la industria cinematográfica y sostuvo que quienes cuestionan el estado del cine "solo tienen que entrar a una sala donde se proyecte The Odyssey, de Christopher Nolan, para comprobar que el cine no está muriendo y que sigue siendo capaz de renovarse constantemente".

La presidenta del jurado internacional será Maggie Gyllenhaal, acompañada por el director hongkonés Johnnie To, la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, la directora afgana Shahrbanoo Sadat, el realizador francés Xavier Giannoli, el compositor Daniel Blumberg y el académico italiano Francesco Casetti.

Durante la ceremonia también serán distinguidos con el León de Oro a la trayectoria el actor George Clooney y la actriz Ellen Burstyn.