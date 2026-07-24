Disputa judicial entre Halgón y Capitanich por cosecha de algodón valuada en $1500 millones

Las empresas mantienen un conflicto por la posesión y explotación de un sector rural en Vilelas. La causa se tramita durante la feria judicial y motivó denuncias cruzadas, medidas cautelares y presencia policial en el lugar.

Hoy 07:11

Una disputa judicial entre las firmas Halgon SAS y Capitanich SAS por una cosecha de algodón valuada en aproximadamente $1.500 millones se desarrolla en la localidad de Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra. El conflicto derivó en denuncias por presuntos hechos de turbación, presentaciones judiciales y un operativo de vigilancia policial en el establecimiento rural.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso involucra un sector de unas 520 hectáreas conocido como "El Aguará", ubicado dentro de un inmueble identificado catastralmente como Lote 107 A1, que posee una superficie total de 2.714 hectáreas. Vilelas se encuentra sobre la ruta provincial 92, a unos 40 kilómetros de Quimilí.

La causa es tramitada por el Colegio de Jueces de Proceso Nº 1. Halgon SAS es representada por los abogados Raymundo Ledesma Chazarreta y Lucas Cabañas, mientras que la otra parte corresponde a Capitanich SAS.

Pedido de protección judicial

En las últimas horas, la representación legal de Halgon SAS presentó un interdicto de retener, una acción prevista para resguardar la posesión o tenencia de un bien cuando quien la ejerce considera que está siendo perturbado por actos materiales o amenazas.

Además, solicitó una constatación judicial urgente, con habilitación de la feria y de días y horas inhábiles, y pidió el dictado de una medida cautelar de prohibición de acercamiento recíproca y una medida de no innovar respecto del predio y del personal de la empresa.

Según la presentación, la firma denunció presuntos actos de turbación, hostigamiento y daños sobre el inmueble en conflicto.

Denuncias por daños y paralización de la cosecha

De acuerdo con la denuncia presentada por Halgon SAS, durante los últimos días se registraron daños en alambrados y se produjo la paralización de las tareas de cosecha.

El abogado Lucas Cabañas sostuvo que la empresa logró cosechar cerca de 100 hectáreas, aunque afirmó que las tareas se vieron afectadas por situaciones que motivaron la intervención judicial.

Por su parte, Raymundo Ledesma Chazarreta señaló que la empresa denunció la destrucción reiterada de alambrados y sostuvo que esos hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía y documentados para incorporarlos al expediente.

Fuentes judiciales indicaron que Capitanich SAS también realizó presentaciones ante la Justicia meses atrás y obtuvo una medida cautelar y una medida de no innovar, cuya vigencia habría finalizado el último fin de semana.

Ambas empresas son arrendatarias de los campos involucrados y sostienen posiciones contrapuestas sobre los derechos de explotación del sector en disputa.

Fuentes policiales informaron que en los últimos días se produjeron incidentes entre empleados vinculados a ambas firmas, motivo por el cual se dispuso vigilancia preventiva en los accesos al establecimiento rural para evitar nuevos conflictos mientras la situación es resuelta por la Justicia.

El expediente continúa en trámite durante la feria judicial y se espera que las medidas que adopte el tribunal permitan definir la situación sobre el predio y la continuidad de la cosecha.