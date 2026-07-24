El video de Guadalupe Flores que generó controversia en Bolivia

Guadalupe Flores, creadora de contenido, desató un intenso debate en Bolivia tras publicar un video que aborda la realidad de la comunidad afroboliviana.

Hoy 07:01

Un video publicado en TikTok ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales, convirtiendo a la creadora de contenido Guadalupe Flores en tendencia tras compartir un mensaje sobre la comunidad afroboliviana.

En su publicación, Flores menciona situaciones que, según su percepción, “nunca se ven en Bolivia”, vinculadas a personas afrobolivianas, lo que ha generado tanto apoyo como críticas entre los usuarios de la plataforma.

Originaria de la comunidad de Cala Cala en Coripata, Guadalupe Flores suele compartir contenido relacionado con la cultura afroboliviana y la vida cotidiana en la región de Los Yungas. Su publicación alcanzó en poco tiempo cerca de un millón de “me gusta”, evidenciando el alto alcance de su contenido.

No obstante, el video abrió un debate en redes: mientras algunos usuarios consideran que busca visibilizar aspectos positivos de la comunidad, otros señalan que sus afirmaciones pueden caer en generalizaciones o estereotipos.

La discusión se ha extendido en distintas plataformas, reflejando cómo el contenido digital puede generar conversación sobre identidad, cultura y representación en el país.

Este fenómeno subraya la importancia de la diversidad en las narrativas digitales y el impacto que tienen en la percepción social de las comunidades.