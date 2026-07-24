Violento intento de robo en barrio El Salvador, San Miguel de Tucumán

Un intento de robo violento en barrio El Salvador, San Miguel de Tucumán, resultó en la aprehensión de dos delincuentes tras un ataque a la víctima, quien se resistió y recibió asistencia policial.

Hoy 01:13

El Ministerio Público Fiscal (MPF) ha solicitado que se declare legal y legítima la aprehensión de los imputados, ocurrida el martes 21 de julio a las 07:20 horas. Los acusados enfrentan cargos por robo agravado al ser cometido con un arma impropia, en grado de tentativa y en calidad de coautores.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria investiga el caso, representada por la Auxiliar de Fiscal Julieta Pérez Morales, quien ha solicitado la prisión preventiva de los delincuentes por un período de un mes para avanzar en la investigación.

La jueza interviniente ha resuelto parcialmente a favor de la acusación pública, permitiendo medidas de coerción durante 20 días, lo que facilita la continuación de la pesquisa.

El incidente se produjo el 21 de julio a aproximadamente las 07:10, cuando la víctima se encontraba en la vereda de su domicilio en barrio El Salvador, sobre su motocicleta. Un individuo se le acercó pidiéndole un cigarrillo, momento en el cual lo amenazó diciendo: ‘bajate de la moto o te mato’.

En ese instante, otro delincuente apareció y lo golpeó con un hierro desde atrás, iniciando un forcejeo que culminó con la intervención de personal policial. Durante este altercado, los delincuentes intentaron huir.

Sin embargo, gracias a la rápida acción de las fuerzas de seguridad, los ladrones fueron aprehendidos en el pasaje Belisario López, donde se finalizó la persecución. Este evento resalta la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y la policía en la lucha contra la delincuencia.