Alerta en el Mundial: dos partidos de España quedaron bajo la lupa por posibles irregularidades en apuestas deportivas

La selección campeona del mundo aparece involucrada en dos de las siete situaciones que despertaron sospechas durante la Copa del Mundo 2026. Desde FIFA aseguraron que no detectaron apuestas sospechosas ni indicios de manipulación de partidos.

Hoy 19:50

La Selección de España quedó bajo la lupa por dos situaciones puntuales ocurridas durante su participación en el Mundial 2026. Ambos episodios, correspondientes a la fase de grupos, fueron catalogados como posibles irregularidades vinculadas al mercado de apuestas deportivas.

Según informó The Athletic, el Group of Copenhagen, una red internacional independiente dedicada a la prevención, detección y sanción de la manipulación de eventos deportivos, identificó siete casos que despertaron dudas durante la Copa del Mundo y solicitó explicaciones a la FIFA.

Entre esas situaciones aparecen dos partidos de España. El primero fue una fuerte acumulación de apuestas en Polymarket vinculadas a la posibilidad de que la Furia Roja no derrotara a Cabo Verde. El segundo estuvo relacionado con la extensa demora del VAR para revisar y anular el gol de Ferran Torres durante la goleada frente a Arabia Saudita.

Ambos casos fueron clasificados como “alertas amarillas”, una categoría que indica indicios de comportamientos atípicos, aunque no significa necesariamente que haya existido manipulación. El sistema utilizado cuenta con cuatro niveles: verde, para una situación normal; amarillo, ante una actividad levemente elevada; naranja, cuando la alerta es elevada; y rojo, que representa el máximo nivel de sospecha.

Christian Kalb, especialista y excolaborador del Group of Copenhagen, explicó que una alerta no implica automáticamente que se haya cometido una irregularidad. “Las alertas pueden explicarse por comportamientos atípicos, como cambios en las cuotas o en la liquidez de las coberturas. Hay muchas explicaciones que no implican manipulación”, señaló.

La respuesta de FIFA

Desde FIFA aseguraron que no recibieron información sobre apuestas sospechosas relacionadas con los partidos señalados. “No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro”, sostuvo el organismo.

Además de los dos casos que involucran a España, el Group of Copenhagen también detectó alertas por la expulsión del sudafricano Themba Zwane ante México y por una apuesta vinculada a las posibilidades de Folarin Balogun de jugar con Bélgica el mismo día en que recibió una tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina, antes de que se anularan los efectos de esa sanción.

Por el momento, las situaciones se mantienen bajo análisis y no existe una acusación formal contra España ni contra los futbolistas involucrados.