En vivo: Sarmiento y Argentinos Juniors inician su camino en el Torneo Clausura

El Verde recibe al Bicho desde las 19.30 en el estadio Eva Perón, por la primera fecha del campeonato. El equipo de Facundo Sava quiere dejar atrás la eliminación ante Boca y comenzar a sumar en la lucha por la permanencia.

Hoy 19:20

Sarmiento y Argentinos Juniors se enfrentarán este jueves desde las 19.30 en el estadio Eva Perón, por la primera fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Junín buscará recuperarse luego de la eliminación ante Boca por la Copa Argentina, mientras que el Bicho intentará volver a ser uno de los protagonistas del campeonato.

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