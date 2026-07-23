Milei volverá a viajar a Estados Unidos en octubre para participar de una conferencia en Washington

El Presidente fue invitado a un foro por el Mes de la Herencia Hispana y sumará un nuevo viaje al país norteamericano. Antes participará de la Asamblea General de la ONU y realizará una gira por Brasil, Perú y Colombia.

Hoy 20:01

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos en octubre para participar de una conferencia que se realizará en Washington en el marco del Mes de la Herencia Hispana, en lo que será un nuevo capítulo de su intensa agenda internacional.

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La invitación fue realizada por una organización dedicada a la educación financiera en español, con sede en Puerto Rico, que reunirá a referentes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y líderes de distintos países de América.

El encuentro está previsto para el 14 de octubre y será presentado como un espacio de debate sobre liderazgo, desarrollo económico, inversiones y cooperación regional, con la participación de representantes del sector público y privado.

Antes de esa actividad, Milei tiene previsto viajar en septiembre a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará durante la Semana de Alto Nivel de la ONU y contará con la presencia de mandatarios de los 193 países miembros.

Mientras tanto, la agenda internacional del Presidente comenzará este fin de semana con una gira por Brasil, donde participará de actividades junto al senador Flavio Bolsonaro y será recibido por el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Durante esa visita también recibirá la Orden de Ipiranga y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal.

La semana siguiente, el mandatario viajará a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori y luego continuará hacia Colombia, donde participará de la ceremonia de asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto.

Los viajes a Estados Unidos se consolidaron como una constante durante la gestión de Milei. Desde que asumió la Presidencia, visitó ese país en numerosas oportunidades para participar de foros internacionales, encuentros empresariales y conferencias, además de mantener reuniones con empresarios tecnológicos, referentes del conservadurismo estadounidense y el presidente Donald Trump.

Con este nuevo viaje a Washington, el jefe de Estado volverá a reforzar su presencia en escenarios internacionales, en una agenda enfocada en atraer inversiones, fortalecer vínculos políticos y participar en encuentros de alcance global.