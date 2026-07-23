La Policía recuperó una motocicleta sustraída

La motocicleta presentaba el faltante de ambas ruedas, por lo que fue trasladada a la dependencia policial para las pericias correspondientes.

Hoy 21:13

El rodado fue localizado oculto en un descampado del barrio La Católica. El hallazgo fue resultado de un trabajo coordinado entre personal de prevención e investigaciones, que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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Un joven de 26 años denunció en la Comisaría Comunitaria N° 6 la sustracción de su motocicleta, ocurrida durante la mañana del martes en la intersección de las calles Balcarce e Independencia, donde había dejado estacionado el rodado.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2 y de la Brigada de Investigaciones iniciaron tareas conjuntas para localizar el rodado y determinar la identidad de los responsables.

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Como resultado de las averiguaciones, los uniformados se dirigieron a un sector del barrio La Católica y realizaron un rastrillaje en un terreno baldío ubicado en inmediaciones de Pueyrredón y Costanera, donde hallaron el vehículo oculto entre la vegetación.

La motocicleta presentaba el faltante de ambas ruedas, por lo que fue trasladada a la dependencia policial para las pericias correspondientes y su posterior restitución al propietario.

Por disposición de la fiscalía interviniente, la investigación continúa para identificar y localizar al presunto autor del hecho, quien habría sido señalado durante las entrevistas realizadas en el sector.