El Colegio Notarial elevó el orden de mérito del concurso para la cobertura de siete registros notariales

La institución expresó su reconocimiento a la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia por el acompañamiento brindado durante todo el desarrollo del concurso.

Hoy 21:57

El Colegio Notarial de Santiago del Estero informa que el pasado 17 de julio fue elevado a la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia el orden de mérito correspondiente al concurso para la cobertura de siete registros notariales ubicados en distintos puntos de la provincia, culminando así una etapa de especial trascendencia institucional dentro del proceso de selección de nuevos titulares de registros.

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La elevación del orden de mérito constituye el cumplimiento de una de las instancias previstas en el procedimiento concursal, desarrollada con estricto apego al cronograma establecido y al marco normativo aplicable, reafirmando el compromiso del Colegio Notarial con la objetividad, la imparcialidad y el fortalecimiento permanente de la función notarial.

El concurso comprendió la cobertura de siete registros distribuidos en distintas ciudades de la provincia y contempló un sistema integral de evaluación que incluyó la valoración de antecedentes, una evaluación técnica escrita y una entrevista personal, permitiendo apreciar de manera amplia las condiciones profesionales de quienes aspiran a ejercer una función de tanta responsabilidad institucional.

Durante todo el proceso, el Colegio Notarial destacó la labor desarrollada por el Tribunal Evaluador, que asumió con enorme compromiso la responsabilidad de llevar adelante cada una de las instancias del concurso, así como el permanente acompañamiento de los concursantes, asesores técnicos, del personal del Colegio y de todas las personas que hicieron posible el desarrollo del procedimiento, basado en la imparcialidad, el respeto por las reglas previamente establecidas y el compromiso institucional de cada uno de sus integrantes.

Concurso Colegio Notarial

Asimismo, la institución expresó su reconocimiento a la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia por el acompañamiento brindado durante todo el desarrollo del concurso y manifestó su expectativa de que el procedimiento pueda concluir próximamente con el dictado de las resoluciones definitivas.

Al respecto, el presidente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, Esc. Pablo Federico Degano Ábalos, expresó:

"Este concurso representa un punto de inflexión para nuestro notariado.- Por primera vez, quienes aspiraron a acceder a un registro notarial no fueron evaluados únicamente por sus antecedentes, sino también mediante una evaluación técnica escrita y una entrevista personal.- Incorporar estas instancias permite contar con una visión mucho más completa de las aptitudes profesionales y personales de cada postulante".

Y agregó:

"La incorporación de estas nuevas etapas de evaluación no constituye un hecho aislado.- Forma parte de una política institucional que venimos impulsando desde el Colegio, poniendo especial énfasis en la capacitación, la actualización permanente y la jerarquización de la función notarial.- Creemos que el acceso a un registro debe sustentarse en el mérito, en los conocimientos y en las aptitudes para ejercer una función de enorme trascendencia para la seguridad jurídica".

Finalmente, Degano Ábalos señaló:

"Hoy concluimos una etapa muy importante.- Pudimos desarrollar un proceso complejo, que involucró la cobertura de siete registros notariales en distintos puntos de la provincia, cumpliendo cada una de las instancias previstas y dentro de los plazos comprometidos.- Ahora aguardamos la resolución definitiva por parte de la Sala de Superintendencia, con la satisfacción de haber contribuido a consolidar un sistema de selección que fortalece a nuestras instituciones".

El Colegio Notarial ratificó su compromiso de continuar impulsando políticas orientadas a la capacitación permanente, la actualización profesional y el fortalecimiento institucional, convencido de que la jerarquización de la función notarial constituye una responsabilidad permanente.

"Cada registro notarial que se cubre mediante un concurso basado en el mérito representa una inversión en la calidad del servicio notarial y, en definitiva, en la seguridad jurídica de todos los santiagueños.- Ese es el camino que hemos elegido como institución y sobre el que seguiremos trabajando”.