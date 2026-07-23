Pezzini reconoció deudas y habló del duro momento económico de Güemes: "Se hace difícil sostener todo esto”

El presidente del Gaucho volvió a expresarse por el duro presente institucional y deportivo de la entidad santiagueña.

Hoy 22:38

Güemes atraviesa un momento delicado, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. En medio de los malos resultados y de las dificultades para sostener la estructura del club, el presidente Carlos Pezzini habló sobre la realidad que atraviesa la institución santiagueña y reconoció que existen deudas y atrasos con los jugadores y empleados.

“No nos está alcanzando para cubrir los sueldos de los jugadores y del personal que trabaja en el club. Es muy difícil para la logística y los viajes. Es muy complicado realmente”, expresó el dirigente, quien remarcó que los ingresos del club están muy por debajo de los gastos que debe afrontar mes a mes.

En ese sentido, Pezzini explicó: “Es muy poco lo que le ingresa al club comparado con los gastos, aun así teniendo un plantel corto. Lamentablemente no contamos con el presupuesto suficiente para tener a los mejores jugadores de la categoría. No podemos solventar todo eso y los resultados no nos están acompañando. Se hace difícil sostener todo esto”.

Uno de los datos que expuso el presidente fue el de la última recaudación como local. “La última recaudación fueron 726 mil pesos. Con eso no podemos ni siquiera pagar los gastos de apertura de la cancha”, manifestó, dejando en claro la compleja situación financiera que atraviesa el Gaucho.

La deuda con los jugadores y empleados

Pezzini también admitió que existen atrasos en los salarios de los futbolistas y explicó que el plantel conoce la realidad económica de la institución.

“Ellos están al tanto y quiero agradecerles la buena predisposición con la que entrenan. No son ajenos a la situación que vive el club. Más allá de los malos resultados, ellos ponen su granito de arena”, sostuvo el presidente de Güemes.

Además, el dirigente hizo un llamado a los hinchas para que acompañen a la institución en este momento. “A los hinchas se les explicó bien, se les avisa qué ingresa y en qué se gasta. Hay gente que sí entiende la situación y están los que critican, nos reclaman cosas o escriben en las redes. Es importante que se arrimen al club y que se hagan socios. La gente no nos está acompañando”, cerró.