Samuel L. Jackson critica a Argentina por racismo tras la final del Mundial

El actor estadounidense Samuel L. Jackson cuestionó la historia racial de Argentina tras la final del Mundial, desatando respuestas de figuras argentinas en redes sociales.

Hoy 23:18

El reconocido actor estadounidense Samuel L. Jackson generó controversia al compartir una publicación tras la final del Mundial de Fútbol 2026, donde Argentina fue derrotada por España, en la que se cuestionaba la historia racial del país sudamericano.

Jackson, famoso por su papel en “Pulp Fiction” y la saga de “Star Wars”, reposteo una imagen de una cuenta vinculada a la comunidad afroestadounidense, en la que aparecía el personaje Stephen, al que interpretó en “Django Unchained”, vistiendo la camiseta de la selección argentina.

La publicación de Jackson afirmaba que “Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo”, una declaración que generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente entre los argentinos.

La actriz argentina Bárbara Lombardo fue una de las primeras en responder al posteo, expresando su desagrado en inglés y recibiendo un amplio apoyo. En su mensaje, Lombardo dijo: “Mr. Jackson, no sé qué experiencias lo llevaron a creer que Argentina es ‘uno de los países más racistas del mundo’”.

Además, Lombardo invitó al actor a visitar Argentina, sugiriendo que una experiencia en el país podría cambiar su percepción: “Espero que algún día tenga la oportunidad de conocer la Argentina real”, declaró.

La respuesta de Lombardo se volvió viral, superando los 1.100 “me gusta” y recibiendo numerosos comentarios de apoyo por parte de usuarios argentinos, quienes también expresaron su desacuerdo con las afirmaciones de Jackson.

El actor, de 77 años, ha sido un defensor de la lucha contra el racismo a lo largo de su carrera y ha realizado múltiples declaraciones sobre la discriminación racial, incluyendo críticas al expresidente Donald Trump en 2023 durante la promoción de la serie “Secret Invasion”.