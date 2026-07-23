Nuria Álvarez pasó por Panorama Play: "Estamos todo el día usando ciencia y no tenemos ni idea"

La doctora en astrofísica, investigadora y divulgadora científica española compartió una charla en la que explicó conceptos complejos con un lenguaje simple, habló de su vínculo con Santiago del Estero y dejó una apasionada defensa de la ciencia.

Hoy 22:44

Hay quienes dedican su vida a estudiar el universo y otros que, además, logran explicarlo de una manera que cualquiera pueda entender. Ese es el caso de Nuria Álvarez, doctora en astrofísica, investigadora y divulgadora científica española, quien pasó por Panorama Play para compartir una charla en la que combinó conocimiento, humor y reflexiones sobre el papel de la ciencia en la vida cotidiana.

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Conocida en redes sociales como "Una Chica Cósmica", explicó que su principal objetivo es acercar la ciencia a quienes no tienen formación en la materia. "Intento explicar la ciencia para gente que no tiene por qué tener ningún tipo de base. Para empezar desde cero y acercarse a la ciencia, a la astronomía, a la astrofísica y a absolutamente todo", señaló.

Durante la entrevista dejó una de las frases que mejor resume su trabajo como divulgadora: "Estamos todo el día usando ciencia y no tenemos ni idea". Para ejemplificarlo, recordó que fenómenos cotidianos como el funcionamiento del Wi-Fi, el GPS, los teléfonos celulares o un microondas son posibles gracias a principios científicos que utilizamos a diario sin detenernos a pensar cómo funcionan.

La charla también tuvo espacio para un costado más personal. Álvarez contó que está casada con un santiagueño y que eligió Santiago del Estero para celebrar su casamiento. Además, confesó entre risas que la ciudad tiene un efecto muy particular sobre ella: "Yo no duermo la siesta en ningún sitio hasta que no vengo a Santiago... Me entra un sueño", bromeó cuando le preguntaron si existía una explicación científica para ese fenómeno.

Al recordar cómo comenzó su camino en la ciencia, reveló que la inspiración llegó desde muy chica gracias a su padre. "Me hablaba de esto y me interesaba muchísimo. Fue como que no había otra opción más que dedicarme, porque me gustaba tanto", contó sobre los primeros años de una pasión que luego la llevaría a convertirse en investigadora.

A lo largo de la conversación respondió preguntas sobre agujeros negros, la posibilidad de vida fuera de la Tierra y los avances tecnológicos impulsados por la astronomía. Pero también hizo una firme defensa de la investigación científica y de la necesidad de acercarla a la sociedad. "Lo que no podemos pretender es que la gente lo sepa sin que nosotros se lo contemos. Tenemos que venir aquí, salir a la calle y contárselo a la gente", afirmó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje dirigido a quienes sueñan con seguir una carrera científica. "Nunca jamás te eches para atrás", aconsejó, al tiempo que remarcó que equivocarse es una parte indispensable del aprendizaje. Y, aunque reconoció que no puede ofrecer certezas sobre el futuro, cerró con una reflexión optimista: "Tengo esperanza", dijo al destacar el interés que observa en las nuevas generaciones por la ciencia y el conocimiento.