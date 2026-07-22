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En vivo: Boca busca dar el primer paso en la Copa Sudamericana ante O’Higgins

El Xeneize recibe al conjunto chileno desde las 21.30. Será el segundo partido de Rodolfo Arruabarrena como entrenador y el regreso del equipo a su casa tras la eliminación de la Libertadores.

Hoy 22:49
Boca O’Higgins

Boca volverá a jugar este jueves en La Bombonera cuando reciba a O’Higgins, desde las 21.30, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará comenzar con el pie derecho una serie clave y reencontrarse con su gente luego de un período marcado por la eliminación ante Universidad Católica.

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