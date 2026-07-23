Escala la polémica con Rosalía: cancelaron traslados para sus recitales en Argentina

La decisión se conoció en medio del rechazo que generaron las publicaciones de la cantante española tras la final del Mundial 2026. También fue suspendido un concierto tributo.

Hoy 21:47

La visita de Rosalía a la Argentina continúa envuelta en la controversia. En las últimas horas se confirmó la cancelación de los servicios de traslado organizados para asistir a los recitales que la artista brindará durante agosto en el Movistar Arena, en medio del rechazo que despertaron sus publicaciones luego de la final del Mundial 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida trascendió a través de un flyer difundido por una empresa que comercializaba viajes hacia los conciertos desde la zona sur del conurbano bonaerense. En el comunicado se informó la cancelación de los traslados para todas las fechas previstas. Además, también fue suspendido un concierto tributo a la cantante, en el marco de la denominada "Campaña anti-Argentina".

La polémica comenzó luego de que la artista celebrara la consagración de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, publicaciones que generaron una fuerte reacción entre usuarios argentinos, quienes impulsaron campañas de repudio y pedidos para cancelar sus presentaciones.

Ante la repercusión, Rosalía publicó un mensaje en el que pidió disculpas y aseguró que nunca tuvo la intención de ofender al público argentino, al tiempo que explicó que sus comentarios respondieron a la emoción por el triunfo de la selección española. Sin embargo, las críticas continuaron y el episodio siguió generando repercusiones.

Pese a la controversia, hasta el momento no hubo modificaciones en los recitales programados para agosto en el Movistar Arena. No obstante, muchos fanáticos intentaron devolver sus entradas y, al no poder obtener el reembolso, optaron por revenderlas.

Frente a las reiteradas consultas de los compradores, la ticketera del recinto comenzó a responder con un comunicado estándar en el que recuerda que la política de devolución de entradas depende de la fecha en la que fue realizada la compra y no de la proximidad del espectáculo.