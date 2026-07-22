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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUL 2026 | 13º
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En vivo: tras eliminar a River, Aldosivi inicia el Clausura visitando a Defensa y Justicia

El Halcón y el Tiburón se miden desde las 21.45, por el interzonal de la primera fecha del Torneo Clausura.

Hoy 22:00

Defensa y Justicia y Aldosivi se enfrentarán este jueves desde las 21.45 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por el interzonal de la primera fecha del Torneo Clausura. El Halcón intentará recuperarse después de la dura goleada sufrida ante Racing, mientras que el Tiburón buscará mantener el impulso que le dio la eliminación de River en la Copa Argentina.

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TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Club Atlético Aldosivi
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