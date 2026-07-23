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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUL 2026 | 13º
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Policiales

Aprehendieron a un hombre por amenazas calificadas y secuestraron un arma de fuego

Efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 48 aprehendieron a un hombre de 46 años en el marco de una causa por amenazas calificadas.

Hoy 21:01

Tras la denuncia radicada por una mujer de 27 años, quien manifestó haber sido amenazada por su expareja con un arma de fuego, personal policial se trasladó hasta un domicilio ubicado en una zona rural de Los Juríes, donde concretó un procedimiento que culminó con la aprehensión del sospechoso.

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Durante la intervención, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 12, cartuchos de distintos calibres, dos linternas, un machete y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de las actuaciones.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el hombre de 46 años fue alojado en sede policial en calidad de aprehendido, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.


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