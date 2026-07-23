Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a otra persona a balazos

El sospechoso fue localizado durante un allanamiento en el barrio La Católica. En el procedimiento también secuestraron una bicicleta, un cuchillo y prendas de vestir.

Hoy 21:07

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad Capital, acusado de haber protagonizado un supuesto homicidio en grado de tentativa con arma de fuego. El procedimiento se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio La Católica.

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De acuerdo con la investigación, el sospechoso permanecía oculto en un domicilio ubicado sobre Pasaje Alvear, donde fue localizado por los efectivos tras una serie de tareas investigativas. En el lugar, además de concretar la detención, los uniformados secuestraron una bicicleta rodado 29, un cuchillo tipo puñal y diversas prendas de vestir, elementos que fueron incorporados a la causa como material probatorio.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la investigación.

En el procedimiento intervino personal del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, que dio cumplimiento a la orden de allanamiento y detención dispuesta por el Juez de Control y Garantías, a requerimiento de la fiscalía que lleva adelante la causa.