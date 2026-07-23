VIDEO | Patada, roja y fractura: impactante lesión en Brasil

Gabriel Pec, futbolista de Cruzeiro, sufrió una fractura en la tibia izquierda tras una durísima infracción de Víctor Gabriel, de Inter de Porto Alegre, durante el partido por el Brasileirao. El mediocampista fue operado y tendrá alrededor de cuatro meses de recuperación.

Hoy 20:46

El regreso del fútbol en Brasil después del Mundial 2026 quedó marcado por una impactante lesión. Gabriel Pec, futbolista de Cruzeiro, sufrió una fractura en la tibia izquierda durante la victoria de su equipo por 2-1 ante Inter de Porto Alegre, como visitante, por el Brasileirao.

La acción ocurrió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Cruzeiro ganaba 1-0. Cerca de la mitad de la cancha, Víctor Gabriel cometió una durísima infracción sobre Pec y lo levantó por el aire. En primera instancia, el árbitro dio la ley de la ventaja, pero segundos más tarde advirtió la gravedad de la lesión y expulsó con roja directa al defensor de Inter.

El mediocampista de Cruzeiro debió ser trasladado para ser atendido y posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica por la fractura de tibia izquierda. Según las primeras estimaciones, tendrá alrededor de cuatro meses de recuperación.

“Muchas gracias por los mensajes de cariño. Ahora me tengo que enfocar en la recuperación”, expresó el futbolista a través de sus redes sociales luego de la operación.

La lesión de Pec representa un duro golpe para Artur Jorge, entrenador de Cruzeiro, especialmente porque el equipo de Belo Horizonte afrontará un desafío trascendental en los próximos meses: los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo.

La dura infracción generó preocupación y dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada en el fútbol brasileño.