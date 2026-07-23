Silva Neder: "En Santiago del Estero venimos construyendo un proyecto inclusivo"

Neder encabezó el acto central por el 97° aniversario de la ciudad de Forres, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez.

Hoy 19:55

El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder encabezó el acto central por el 97° aniversario de la ciudad de Forres, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez. Durante la ceremonia, realizada en el Predio de la Estación del Ferrocarril junto con la intendenta Belén Abdala y al senador nacional José Emilio Neder, se concretó la entrega simbólica de viviendas sociales ejecutadas por el Municipio a familias de la comunidad.

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Al brindar su mensaje, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del Gobernador Suárez y del senador nacional Dr. Gerardo Zamora, al tiempo que ratificó el respaldo del Gobierno provincial a la gestión municipal de Belén Abdala para seguir contribuyendo al progreso y desarrollo local.

Asimismo, resaltó la integración de la ciudad en la agenda provincial: "A pesar de un contexto nacional muy complicado, Forres ha experimentado un crecimiento indiscutible a través de la obra pública, pero siempre con un fuerte contenido social, que es lo que en definitiva eleva su trascendencia y permite cristalizar proyectos, sueños y esperanzas de toda la comunidad".

Aniversario de Forres

Subrayó: "Forres se ha incorporado definitivamente al contexto provincial que venimos construyendo en Santiago del Estero: un proyecto inclusivo, pluralista, que escucha y busca permanentemente las mejores soluciones".

Por su parte, la intendenta Belén Abdala agradeció el permanente acompañamiento provincial, remarcando que gracias a este trabajo conjunto se concretaron obras clave como el enripiado de caminos vecinales, la puesta en marcha del Centro de Monitoreo con 70 cámaras de alta tecnología, la renovación de espacios verdes, la ejecución de viviendas sociales y la construcción del pórtico de entrada a la Capital del Tomate.

Acompañaron los ministros de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera, y de la Producción, Ing. Néstor Machado; la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; la secretaria de Trabajo, Julia Comán, y el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera.

También estuvieron diputados provinciales; comisionados municipales; excombatientes de Malvinas; delegaciones de instituciones educativas, ONG y representantes de las fuerzas de seguridad.