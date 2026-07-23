Más de 1.000 artistas participaron de la Acción Teatral Urbana por el aniversario de la Madre de Ciudades

La propuesta "Ciudad Fuera de Tiempo" se desarrolló en el centro de la Capital como parte de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades, con intervenciones artísticas y culturales para vecinos y turistas.

Hoy 18:59

En el marco de las actividades conmemorativas por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades, se realizó la Acción Teatral Urbana 2026 "Ciudad Fuera de Tiempo", con la participación de más de 1.000 artistas, quienes transformaron el centro de la ciudad en un gran escenario a cielo abierto para el encuentro, la cultura y la celebración.

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La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, dieron inicio a esta iniciativa que busca acercar el arte a vecinos y turistas, fortalecer el sentido de pertenencia y poner en escena distintos momentos, personajes y expresiones que forman parte de la identidad y la historia de nuestra comunidad.

"Es una alegría muy grande poder recorrer las calles y los edificios más emblemáticos del centro de la ciudad junto al color y el entusiasmo de cientos de artistas santiagueños, convirtiendo, un año más, a esta fiesta en una verdadera expresión popular", expresó la jefa comunal.

"Promover la identidad santiagueña es una política pública consolidada que llevan adelante los Estados provincial y municipal, procurando que las familias y las miles de personas que nos visitan puedan disfrutar de nuestro folclore y de nuestra hospitalidad", afirmó.

Por su parte, Benavente destacó que "la cultura es lo que caracteriza y dignifica a un pueblo, y Santiago del Estero está muy bien representada por sus actores, músicos, bailarines y demás artistas, quienes muestran al país y al mundo de qué estamos hechos los santiagueños".

A través de diversas intervenciones teatrales, espectáculos de música en vivo, presentaciones de danza y propuestas lúdicas destinadas a toda la familia, artistas locales recorrieron las peatonales, la Plaza Libertad, los edificios públicos y las principales arterias del casco céntrico, brindando una experiencia cultural participativa en la que el público fue protagonista.