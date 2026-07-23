Chacho Coudet no estará en el banco de River ante Barracas Central: el motivo y quién lo reemplazará

El entrenador debe cumplir una suspensión de dos fechas que arrastra desde el Torneo Apertura, aunque en Núñez todavía esperan una posible amnistía de la AFA. Ariel Broggi será quien ocupe su lugar en el banco del Millonario.

Hoy 18:40

River comenzará este sábado su camino en el Torneo Clausura frente a Barracas Central, pero lo hará con una ausencia importante: Eduardo “Chacho” Coudet no podrá estar en el banco de suplentes debido a una sanción disciplinaria que arrastra desde el primer semestre.

El entrenador fue expulsado por Yael Falcón Pérez luego de la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario perdió 3-2 ante Belgrano. Sus reiteradas protestas derivaron en la tarjeta roja y posteriormente en una suspensión de dos fechas.

Por tratarse de una sanción superior a un partido, River no puede reemplazar la pena con el pago de una multa, una alternativa que el reglamento contempla para castigos menores. De esta manera, si no hay modificaciones, Coudet deberá seguir el encuentro desde fuera del banco.

De todos modos, en Núñez todavía mantienen una pequeña esperanza. Existe la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino otorgue una amnistía para los futbolistas y entrenadores que arrastran sanciones del Torneo Apertura, aunque hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial al respecto.

Quién reemplazará a Coudet en el banco de River

Mientras espera una posible resolución, quien ocupará el lugar de Coudet será Ariel Broggi, uno de sus hombres de mayor confianza. El ayudante de campo se sumó al cuerpo técnico en junio, después de su paso por Gimnasia de Mendoza, donde logró el ascenso a la Primera División como entrenador principal.

Aunque no podrá sentarse en el banco, Coudet sí estará presente en el estadio Monumental y seguirá de cerca todas las acciones del partido. Desde un palco, continuará tomando las principales decisiones tácticas junto a su cuerpo técnico.

Cuándo juegan River y Barracas Central

Partido: River vs. Barracas Central.

River vs. Barracas Central. Fecha: sábado 25 de julio.

sábado 25 de julio. Hora: 19:15.

19:15. Estadio: Monumental.

Monumental. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. TV: TNT Sports.

El Millonario buscará comenzar el semestre con una victoria, aunque deberá hacerlo sin su entrenador en el banco de suplentes.