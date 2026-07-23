Nadia Ferreira y Marc Anthony dan la bienvenida a su hija Myla

Nadia Ferreira y Marc Anthony han celebrado el nacimiento de su segunda hija, Myla, un acontecimiento significativo para la pareja.

Hoy 19:28

La familia de Nadia Ferreira y Marc Anthony ha crecido con la llegada de su hija Myla, anunciada oficialmente el 21 de julio. Este evento marca el nacimiento de su segunda hija y primera niña en su matrimonio, mientras que para el cantante puertorriqueño, se trata de su octavo hijo.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en Instagram, donde se compartió una adorable fotografía de su hijo mayor, Marco, sosteniendo a su hermana recién nacida. “No se imaginan la felicidad que tenemos en casa; estamos en la luna”, expresaron Nadia y Marc en su emotivo mensaje.

La fotografía seleccionada para el anuncio captura un momento íntimo y esperadísimo por la familia. En ella, el pequeño Marco, de dos años, se convierte oficialmente en hermano mayor al sostener con ternura a la bebé, aunque el rostro de Myla permanece en privacidad, siguiendo la tradición familiar que ya adoptaron con su hijo mayor.

La publicación atrajo rápidamente una oleada de felicitaciones y mensajes de cariño para la pareja y su pequeño hijo, destacando la alegría que ha traído la llegada de Myla a su hogar.

El nombre Myla fue finalmente confirmado por la pareja, que durante semanas había dejado pistas a sus seguidores, quienes especulaban que el nombre comenzaría con la letra “M”. Durante el baby shower, una gran inicial fue parte de la decoración, generando múltiples teorías en redes sociales.

Esta elección de nombre también mantiene la tradición familiar, ya que comparte la misma inicial con Marc y Marco, consolidando el lazo familiar de la pareja.

Nadia Ferreira y Marc Anthony hicieron el anuncio del embarazo el 28 de enero de 2026, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas, y desde entonces la pareja ha compartido su emoción al esperar a su segunda hija.