Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a productos argentinos desde este viernes

La medida alcanza a 60 países y fue confirmada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El Gobierno norteamericano argumentó que responde a investigaciones vinculadas al uso de trabajo forzoso.

Hoy 19:29

Estados Unidos comenzará a aplicar desde este viernes un arancel mínimo del 10% a las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina, en reemplazo del esquema de gravámenes temporales que había implementado el presidente Donald Trump a comienzos de este año.

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La decisión fue confirmada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyó a la Argentina dentro del listado de naciones alcanzadas por la medida.

Según explicó el organismo estadounidense, los nuevos aranceles fueron adoptados como respuesta a investigaciones relacionadas con el uso de trabajo forzoso en las cadenas de producción de distintos países.

Además, algunas naciones enfrentarán gravámenes superiores, que podrán alcanzar hasta el 12,5%, de acuerdo con el nivel de riesgo determinado por las autoridades estadounidenses.

Desde la USTR señalaron que la medida abarca a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, responsables de casi la totalidad de las importaciones que ingresan al mercado norteamericano.

La decisión se conoce pocos meses después de que Argentina y Estados Unidos firmaran un tratado recíproco de comercio e inversión, suscripto en febrero, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y promover un mayor intercambio bilateral.

Por el momento, no trascendió cuál será el impacto concreto de los nuevos aranceles sobre las exportaciones argentinas, aunque la medida representa un nuevo desafío para el comercio exterior del país en uno de sus principales mercados internacionales.