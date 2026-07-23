Cómo trabajará el comercio santiagueño durante el feriado del 25 de julio

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero emitió una recomendación para los locales en el marco del aniversario de la Fundación de la Provincia.

Hoy 19:24

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero informó la modalidad de trabajo sugerida para el sábado 25 de julio, jornada en la que se conmemora el Aniversario de la Fundación de la Provincia y rige un feriado provincial.

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Desde la entidad recordaron que aquellos comerciantes que decidan abrir sus puertas deberán cumplir con lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que regula las condiciones laborales para las jornadas feriadas.

En ese sentido, la normativa establece que los trabajadores que presten servicios durante un feriado deben percibir la remuneración correspondiente a la jornada habitual más un monto igual, por lo que el trabajo en esa fecha deberá abonarse con el recargo previsto por la legislación vigente.

La recomendación fue difundida con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a los comerciantes como a la comunidad de cara a una nueva fecha conmemorativa en la provincia.