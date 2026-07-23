Una ola de incendios golpea al sur de Europa y obliga a evacuar a miles de personas

España, Francia e Italia enfrentan múltiples focos activos impulsados por las altas temperaturas y el viento. Al menos tres bomberos murieron en los últimos días.

Hoy 18:41

Una intensa ola de incendios forestales afecta al sur de Europa, donde las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno favorecen el rápido avance de las llamas. España, Francia e Italia son los países más afectados, con miles de personas evacuadas y un saldo de al menos tres bomberos fallecidos.

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De acuerdo con datos del sistema satelital Effis, este es el segundo año con mayor superficie arrasada por incendios en la Unión Europea para esta época desde que comenzaron los registros, hace dos décadas.

En Francia, los bomberos combaten dos grandes incendios. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de Burdeos, ya consumió unas 3.400 hectáreas y obligó a evacuar a unas 20.000 personas, entre residentes y turistas. El otro foco, en el departamento de Var, afectó alrededor de 2.500 hectáreas y provocó la evacuación de más de 300 personas. Según las autoridades, el fuego volvió a intensificarse durante la jornada.

La situación también es crítica en España, donde el incendio más importante se registra en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros de Madrid, y ya arrasó cerca de 32.000 hectáreas. Además, las autoridades evacuaron a los 3.500 habitantes de Aldea del Fresno, mientras decenas de dotaciones de bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan para contener las llamas.

En Italia, los incendios forestales continúan avanzando en Sicilia, donde un centenar de personas y 22 pacientes de una clínica debieron ser evacuados. Las autoridades informaron que permanecen activos cerca de 50 focos y que más de 6.000 efectivos, junto a una veintena de medios aéreos, participan del operativo para controlar la emergencia.

Especialistas atribuyen la gravedad de la situación a la combinación de temperaturas superiores a los 40°C, fuertes vientos y un terreno extremadamente seco, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego en distintas regiones del sur europeo.