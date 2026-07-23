Todo confirmado para las finales de las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña

Central Córdoba, Unión Santiago y Sarmiento serán protagonistas de las definiciones del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores 2026 “Dr. Gerardo Zamora”.
Las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña ya tienen definida la programación de sus finales correspondientes al Torneo Apertura 2026 “Dr. Gerardo Zamora”. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el estadio Alfredo Terrera.
La jornada comenzará con la final de Séptima División, que tendrá como protagonistas a Central Córdoba y Unión Santiago desde las 9, en el primer encuentro de la programación. Luego, a las 10.30, será el turno de la definición de Octava División, con Unión Santiago frente a Central Córdoba.
La actividad continuará a las 12 con la final de Novena División, nuevamente entre Central Córdoba y Unión Santiago. Más tarde, desde las 13.20, se disputará la definición de Décima División, en la que Sarmiento enfrentará a Central Córdoba.
De esta manera, las categorías formativas de la Liga Santiagueña tendrán una jornada especial con varias finales en juego y con los jóvenes futbolistas buscando consagrarse campeones del primer torneo de la temporada. El detalle de los cruces y horarios quedó establecido de la siguiente manera: