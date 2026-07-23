Todo confirmado para las finales de las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña

Central Córdoba, Unión Santiago y Sarmiento serán protagonistas de las definiciones del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores 2026 “Dr. Gerardo Zamora”.

Hoy 19:22

Las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña ya tienen definida la programación de sus finales correspondientes al Torneo Apertura 2026 “Dr. Gerardo Zamora”. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el estadio Alfredo Terrera.

La jornada comenzará con la final de Séptima División, que tendrá como protagonistas a Central Córdoba y Unión Santiago desde las 9, en el primer encuentro de la programación. Luego, a las 10.30, será el turno de la definición de Octava División, con Unión Santiago frente a Central Córdoba.

La actividad continuará a las 12 con la final de Novena División, nuevamente entre Central Córdoba y Unión Santiago. Más tarde, desde las 13.20, se disputará la definición de Décima División, en la que Sarmiento enfrentará a Central Córdoba.

De esta manera, las categorías formativas de la Liga Santiagueña tendrán una jornada especial con varias finales en juego y con los jóvenes futbolistas buscando consagrarse campeones del primer torneo de la temporada. El detalle de los cruces y horarios quedó establecido de la siguiente manera:

Las finales