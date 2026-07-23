Fuentes y Benavente acompañaron al gobernador Suárez en la inauguración de la UPA N° 15

El nuevo edificio, ubicado en el barrio Sarmiento, funcionará como un centro de referencia para la atención de consultas y estudios de mayor complejidad, fortaleciendo la red sanitaria del sector sureste de la ciudad.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, acompañaron al gobernador, Elías Suárez, en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Unidad Primaria de Atención (UPA) N° 15, emplazado en la intersección de avenida Colón y Lamadrid, en el barrio Sarmiento. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Este establecimiento funcionará como un centro de referencia para la atención de consultas y la realización de estudios de mayor complejidad, brindando cobertura a más de una docena de centros de salud del sector sureste de la ciudad. Como parte de una estrategia de articulación territorial, este nuevo centro fortalecerá la red sanitaria de la zona al brindar apoyo integral a las UPAs Mariano Moreno I, Mariano Moreno II, N° 23 Vinalar, N° 24 Santa Lucía, N° 21 La Católica, N° 20 Villa Ester, N° 6 SMATA, N° 3 Reconquista y N° 2 Cáceres, así como también a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Hipólito Yrigoyen", "Dr. Estanislao Ponce" y "Francisco Aguirre".
La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, acompañaron al gobernador, Elías Suárez, en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Unidad Primaria de Atención (UPA) N° 15, emplazado en la intersección de avenida Colón y Lamadrid, en el barrio Sarmiento.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Este establecimiento funcionará como un centro de referencia para la atención de consultas y la realización de estudios de mayor complejidad, brindando cobertura a más de una docena de centros de salud del sector sureste de la ciudad.
Como parte de una estrategia de articulación territorial, este nuevo centro fortalecerá la red sanitaria de la zona al brindar apoyo integral a las UPAs Mariano Moreno I, Mariano Moreno II, N° 23 Vinalar, N° 24 Santa Lucía, N° 21 La Católica, N° 20 Villa Ester, N° 6 SMATA, N° 3 Reconquista y N° 2 Cáceres, así como también a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Hipólito Yrigoyen", "Dr. Estanislao Ponce" y "Francisco Aguirre".