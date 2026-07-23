Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUL 2026 | 16º
X
Locales

Fuentes y Benavente acompañaron al gobernador Suárez en la inauguración de la UPA N° 15

El nuevo edificio, ubicado en el barrio Sarmiento, funcionará como un centro de referencia para la atención de consultas y estudios de mayor complejidad, fortaleciendo la red sanitaria del sector sureste de la ciudad.

Hoy 18:58

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, acompañaron al gobernador, Elías Suárez, en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Unidad Primaria de Atención (UPA) N° 15, emplazado en la intersección de avenida Colón y Lamadrid, en el barrio Sarmiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este establecimiento funcionará como un centro de referencia para la atención de consultas y la realización de estudios de mayor complejidad, brindando cobertura a más de una docena de centros de salud del sector sureste de la ciudad.

Como parte de una estrategia de articulación territorial, este nuevo centro fortalecerá la red sanitaria de la zona al brindar apoyo integral a las UPAs Mariano Moreno I, Mariano Moreno II, N° 23 Vinalar, N° 24 Santa Lucía, N° 21 La Católica, N° 20 Villa Ester, N° 6 SMATA, N° 3 Reconquista y N° 2 Cáceres, así como también a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Hipólito Yrigoyen", "Dr. Estanislao Ponce" y "Francisco Aguirre".

TEMAS Municipalidad de la Capital Norma Fuentes Mario Benavente
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca busca dar el primer paso en la Copa Sudamericana ante O’Higgins
  2. 2. Imperdible: ¡Sporting te espera con ofertas de hasta 70% de descuento!
  3. 3. La Acción Teatral Urbana 2026 llenó de arte y color el centro de Santiago
  4. 4. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  5. 5. Violento choque entre un auto y una moto en Añatuya dejó un menor herido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT