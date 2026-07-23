Florencia Peña y Nicolás Occhiato acordaron poner fin al conflicto y descartaron un juicio

El conductor de Luzu TV reveló que mantuvo una conversación con la actriz y aseguró que nunca existió la intención de iniciar acciones legales tras su salida del canal.

Hoy 18:03

Después de varias semanas de especulaciones sobre un posible conflicto judicial, Florencia Peña y Nicolás Occhiato lograron acercar posiciones y dejaron atrás la polémica que surgió tras la desvinculación de la actriz de Luzu TV.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fue el propio Occhiato quien confirmó el entendimiento durante una entrevista televisiva, donde aseguró que ambos mantuvieron una conversación pendiente que permitió aclarar la situación.

"Fue una charla buena, muy tranquila, que nos debíamos las dos partes", expresó el conductor, quien además contó que Peña le aseguró que nunca tuvo la intención de iniciar un juicio en su contra. "Me quedo con lo que me dijo. Los dos estamos contentos con eso", afirmó.

La polémica había cobrado fuerza luego de que trascendiera la versión de una demanda por 750 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, luego de que la actriz fuera apartada del canal de streaming tras protagonizar una falsa información al aire sobre el padre de Lionel Messi.

Sin embargo, Occhiato desmintió que ese conflicto vaya a llegar a la Justicia y dio por terminado el tema luego del diálogo que mantuvo con la artista.

El conductor también se refirió a Barby Franco, quien había sido una de las personas que difundió públicamente la versión sobre la millonaria demanda, y aclaró que no mantiene ningún enojo con la modelo por haber compartido esa información.

De esta manera, el conflicto quedó desactivado y ambas partes optaron por cerrar el episodio sin avanzar con acciones legales, dejando atrás una de las polémicas más comentadas del mundo del streaming en las últimas semanas.