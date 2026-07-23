El Gobierno recibió al nuevo nuncio apostólico y espera definir una visita del papa León XIV

Pablo Quirno recibió las cartas credenciales de monseñor Michael Wallace Banach. En los próximos días será recibido por el presidente Javier Milei para completar el protocolo diplomático.

Hoy 18:15

El canciller Pablo Quirno recibió este jueves al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien presentó las copias de sus cartas credenciales durante un encuentro realizado en la sede de la Cancillería.

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El acto forma parte del protocolo diplomático previo a la acreditación oficial del representante de la Santa Sede. El próximo paso será la entrega formal de las cartas credenciales al presidente Javier Milei, quien lo recibirá en los próximos días.

A través de un comunicado, la Cancillería destacó los vínculos históricos entre la Argentina y el Vaticano, y reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo la relación bilateral mediante una agenda basada en el diálogo y en valores compartidos.

La llegada de Banach se produce mientras el Gobierno nacional aguarda la confirmación de una eventual visita oficial del papa León XIV al país antes de fin de año, una posibilidad que aún no fue oficializada por la Santa Sede.

Una vez concretado el encuentro con Milei, el nuevo nuncio apostólico quedará formalmente acreditado como representante diplomático del Vaticano en la Argentina, dando inicio a su misión oficial en el país.