El oficialismo busca destrabar la Ley de Propiedad Privada con una reunión clave entre Bullrich y Sturzenegger

El oficialismo intentará avanzar este jueves con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el tratamiento del proyecto fuera postergado en tres oportunidades por diferencias internas y cuestionamientos de distintos sectores políticos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La senadora Patricia Bullrich convocó a una reunión en el Senado junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de acordar la redacción definitiva de la iniciativa, que ya acumula al menos quince versiones.

El encuentro se realizará en la Cámara Alta y buscará despejar las diferencias que surgieron en torno a uno de los puntos más controvertidos del proyecto: las disposiciones vinculadas a la compra y venta de tierras por parte de extranjeros, un aspecto que despertó críticas de varios gobernadores por su posible impacto sobre el federalismo.

Frente a ese escenario y ante la falta de consensos suficientes, Bullrich decidió semanas atrás posponer el debate legislativo y establecer un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para evitar que la iniciativa fuera rechazada en el recinto.

La discusión también profundizó las diferencias dentro del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó fuertes reparos al proyecto, especialmente respecto del capítulo referido a las tierras, al considerar que podía afectar la integridad territorial del país.

Las tensiones entre ambas dirigentes se agravaron tras la filtración de conversaciones privadas, situación que generó malestar en el entorno de Villarruel. Sin embargo, posteriormente mantuvieron un encuentro en el Senado con el objetivo de bajar el nivel del conflicto y ordenar la agenda legislativa durante el receso parlamentario.

Además de las diferencias políticas, el proyecto fue objeto de múltiples modificaciones, lo que generó críticas entre legisladores de distintos bloques, quienes cuestionaron los constantes cambios en la redacción y la falta de una versión definitiva para su análisis.

En una etapa previa del debate, el Senado ya había eliminado el capítulo referido a los barrios populares, uno de los puntos que encontraba mayor resistencia tanto entre bloques dialoguistas como en sectores vinculados a la Iglesia.

Pese a las idas y vueltas, desde La Libertad Avanza mantienen expectativas de lograr la aprobación de la ley cuando vuelva a ser tratada en el recinto, y aseguran que trabajan para reunir los votos necesarios que permitan convertir la iniciativa en ley.