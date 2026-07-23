Trump evalúa lanzar ataques "a gran escala" contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que analiza ordenar una nueva ofensiva militar de gran magnitud contra Irán, en medio de la creciente escalada de tensión en Medio Oriente.

Hoy 17:12

En declaraciones citadas por el sitio Axios, el mandatario sostuvo que está cerca de tomar una decisión y aseguró que el operativo sería de mayor alcance que la denominada "Operación Furia Épica", lanzada el pasado 28 de febrero.

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"Estoy considerando un ataque a gran escala. Más grande que nunca antes. Estoy cerca de tomar una decisión. Todos estamos listos para ella", expresó Trump. También sostuvo que, a su criterio, Irán todavía no ha recibido "suficiente dolor".

El presidente estadounidense agregó que Israel "se uniría en dos minutos si se lo pidiera", aunque reconoció que una eventual participación israelí podría traer consecuencias para ese país. Hasta el momento, no precisó cuándo adoptará una decisión definitiva.

Según el informe, las fuerzas estadounidenses acumulan 12 días consecutivos de ataques contra objetivos militares iraníes, luego del fracaso de un memorándum de entendimiento firmado en junio que buscaba reabrir el estrecho de Ormuz.

En paralelo, los mercados también reflejaron la incertidumbre. El precio del crudo Brent alcanzó los 100 dólares por barril, su nivel más alto en dos meses, tras el ataque a dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo.

Mientras tanto, una encuesta realizada por The Washington Post e Ipsos reveló que el 68% de los estadounidenses considera que una guerra con Irán no vale la pena, mientras que solo el 28% manifestó apoyar una intervención militar.