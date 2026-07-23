Caen acciones y bonos argentinos por la tensión en Medio Oriente y el salto del petróleo

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán golpeó a los mercados internacionales. En ese contexto, aumentó el riesgo país, retrocedieron los activos argentinos y el Brent volvió a superar los USD 100 por barril.

Hoy 17:04

Los mercados financieros argentinos operan con fuertes pérdidas este jueves, en línea con la incertidumbre global provocada por la renovada escalada del conflicto en Medio Oriente. La suba del petróleo y el incremento de la aversión al riesgo impactaron de lleno en las acciones, los bonos y el riesgo país.

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Los bonos soberanos en dólares registraban una baja promedio del 0,7%, mientras que el riesgo país volvía a subir y alcanzaba los 429 puntos básicos, reflejando una mayor cautela de los inversores frente al escenario internacional.

En paralelo, el S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cedía alrededor del 1%, acompañado por caídas en los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Banco Francés, Bioceres y Supervielle figuraban entre los papeles con mayores pérdidas de la jornada.

El petróleo supera los USD 100

La tensión geopolítica impulsó una fuerte suba en el precio del crudo. El barril de Brent, referencia para Europa, volvió a superar los 100 dólares, con un incremento intradiario cercano al 6,7%, mientras que el WTI, referencia en Estados Unidos, avanzaba más del 5% y cotizaba por encima de los 91 dólares.

Este escenario favoreció a las compañías vinculadas al sector energético. YPF, Vista Energy y Tenaris lograban sostener ganancias o mantenerse en terreno positivo, impulsadas por el aumento del precio internacional del petróleo.

Wall Street también opera en rojo

El clima negativo también alcanzó a los principales índices estadounidenses. El Nasdaq encabezaba las pérdidas, afectado tanto por la incertidumbre internacional como por la caída de importantes compañías tecnológicas, mientras los inversores seguían de cerca las consecuencias que un petróleo más caro podría tener sobre la inflación y las futuras decisiones de los bancos centrales.

Escalada militar y mayor incertidumbre

El recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a poner en alerta a los mercados. En las últimas horas continuaron los ataques cruzados en la región, mientras los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron nuevas ofensivas contra buques petroleros saudíes en el Mar Rojo.

Además, las operaciones militares estadounidenses sobre territorio iraní y las respuestas de Teherán alimentaron la preocupación por una posible afectación del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el comercio mundial de petróleo.

En este contexto, el Banco Central Europeo decidió mantener sin cambios las tasas de interés, aunque advirtió que la incertidumbre continúa elevada y que todavía resta conocer el impacto total que la nueva crisis energética podría tener sobre la inflación global.