Milei iniciará una gira por la región para respaldar a referentes de derecha en Brasil y Colombia

El Presidente viajará este fin de semana a San Pablo, donde mantendrá reuniones con Flavio Bolsonaro y autoridades locales. La próxima semana asistirá a la asunción del colombiano Abelardo de la Espriella y analiza sumar otras escalas.

Hoy 17:11

El presidente Javier Milei comenzará este fin de semana una nueva agenda internacional con fuerte contenido político. Su primer destino será Brasil, donde participará de actividades junto a dirigentes del espacio conservador y brindará respaldo a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario partirá el viernes por la noche rumbo a San Pablo, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Debido a este viaje, solicitó postergar para el domingo su participación en la inauguración oficial de la Exposición Rural.

La agenda en Brasil incluirá reuniones con autoridades del estado de San Pablo y con referentes del Partido Liberal. Durante la mañana del sábado será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas, quien le brindará honores oficiales y le entregará la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, una de las máximas distinciones del estado.

Posteriormente, Milei mantendrá una reunión de trabajo con Flavio Bolsonaro, actual senador y uno de los principales referentes de la oposición brasileña con vistas a las próximas elecciones presidenciales. Aunque el Presidente argentino no podrá encontrarse con Jair Bolsonaro, debido a su situación judicial, sí dialogará con su hijo sobre temas vinculados a la relación bilateral y posibles acuerdos económicos a futuro.

La jornada concluirá con la participación de la comitiva argentina en la Convención Nacional del Partido Liberal, donde Milei volverá a mostrarse junto a dirigentes de la derecha brasileña.

La gira continuará la próxima semana en Colombia, donde el Presidente asistirá al acto de asunción de Abelardo de la Espriella, quien se impuso en el balotaje presidencial. Desde el Gobierno confirmaron la presencia del mandatario argentino en la ceremonia prevista para el 7 de agosto.

Tras conocerse el resultado electoral en Colombia, Milei felicitó públicamente a De la Espriella, al considerar que su triunfo representa un avance de las ideas de la libertad en la región y un cambio de rumbo político en ese país.

Además, la Casa Rosada evalúa ampliar la gira con una posible escala en Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori y un eventual viaje a Ecuador, donde Milei podría mantener un encuentro privado con el presidente Daniel Noboa, con quien mantiene una estrecha afinidad política.