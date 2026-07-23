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F1: los horarios y el cronograma del GP de Hungría con Franco Colapinto

El piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de seguir sumando puntos.

Hoy 16:25

La Fórmula 1 vuelve a la acción con la undécima fecha de la temporada 2026, que se disputará este fin de semana en el Hungaroring. Tras el triunfo de Kimi Antonelli y el décimo puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de seguir sumando puntos.

El Gran Premio de Hungría se desarrollará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio, en un circuito que suele ofrecer carreras estratégicas y donde los adelantamientos no son sencillos. Por eso, la clasificación y el rendimiento de los monoplazas en las curvas serán claves para definir las posiciones de largada.

Los horarios del GP de Hungría de Fórmula 1

Viernes 24 de julio

  • Práctica libre 1: 8:30.
  • Práctica libre 2: 12:00.

Sábado 25 de julio

  • Práctica libre 3: 7:30.
  • Clasificación: 11:00.

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10:00.

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Hungría

El Hungaroring fue construido en 1985 y es un trazado estrecho, con pocas rectas largas, por lo que resulta complicado adelantar. Por sus características, es conocido como el “Mónaco sin barreras” y exige un gran trabajo de los pilotos y los equipos.

La pista demanda especialmente a los neumáticos y los frenos, mientras que la carga aerodinámica tiene un papel fundamental para mantener el ritmo en las numerosas curvas del circuito.

  • Longitud: 4,381 kilómetros.
  • Vueltas: 70.
  • Curvas: 14.
  • Récord de vuelta: 1:17.103, de Max Verstappen en 2019.

El calendario de la F1 2026

  • Australia: 6 al 8 de marzo — Realizado.
  • China: 13 al 15 de marzo — Realizado.
  • Japón: 27 al 29 de marzo — Realizado.
  • Bahréin: 10 al 12 de abril — Cancelado.
  • Arabia Saudita: 17 al 19 de abril — Cancelado.
  • Miami: 1° al 3 de mayo — Realizado.
  • Canadá: 22 al 24 de mayo — Realizado.
  • Mónaco: 5 al 7 de junio — Realizado.
  • Barcelona: 12 al 14 de junio — Realizado.
  • Austria: 26 al 28 de junio — Realizado.
  • Gran Bretaña: 3 al 5 de julio — Realizado.
  • Bélgica: 17 al 19 de julio — Realizado.
  • Hungría: 24 al 26 de julio — Próximamente.
  • Países Bajos: 21 al 23 de agosto.
  • Italia: 4 al 6 de septiembre.
  • España: 11 al 13 de septiembre.
  • Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre.
  • Singapur: 9 al 11 de octubre.
  • Estados Unidos: 23 al 25 de octubre.
  • México: 30 de octubre al 1° de noviembre.
  • Brasil: 6 al 8 de noviembre.
  • Las Vegas: 19 al 21 de noviembre.
  • Qatar: 27 al 29 de noviembre.
  • Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre.

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