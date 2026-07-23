Un regreso muy esperado: Francisco Conrradi vuelve a Quimsa para la temporada 2026/27

La Fusión confirmó el regreso del base chaqueño, que vuelve a Santiago del Estero después de cuatro temporadas de crecimiento sostenido y con experiencia en la Liga Nacional y la Selección Argentina.

Hoy 14:30

Francisco Conrradi vuelve a ponerse la camiseta de Quimsa. El base chaqueño, de 22 años y 1,91 metros, fue confirmado como nuevo jugador de la institución para disputar la Liga Nacional 2026/27 y la Basketball Champions League Americas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El armador nacido en Hermoso Campo, Chaco, llegó a Quimsa en 2018 para disputar la Liga de Desarrollo y el Torneo Federal. Su crecimiento lo llevó a debutar en la máxima categoría del básquet argentino en marzo de 2020, justamente con la camiseta de la Fusión, en un partido frente a Atenas.

Después de su primera etapa en Santiago del Estero, Conrradi continuó su carrera en Montmartre, pasó por San Lorenzo de Almagro y luego defendió las camisetas de Oberá Tenis Club e Independiente de Oliva. En su última temporada registró promedios de 10,8 puntos, 4,3 rebotes, 2,5 asistencias y 1,6 recuperos por partido.

El base también tuvo un importante recorrido con los seleccionados argentinos durante su etapa formativa y en 2024 concretó su debut con la Selección Argentina Mayor, consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección en su puesto.

Con el regreso de Conrradi, el plantel dirigido por Lucas Victoriano continúa tomando forma para una nueva temporada. Hasta el momento, Quimsa cuenta con Ignacio Laterza, Francisco Conrradi, Nicolás Copello, Matías Solanas, Nicolás Martínez, Javier Saiz y Tayavek Gallizzi.