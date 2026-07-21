Una mujer dio a luz a cuatrillizas en Australia: el caso ocurre uno cada 15 millones

Jenitar Na’amoana, de 34 años, tuvo a sus cuatro hijas tras un embarazo de alto riesgo. Las bebés nacieron por cesárea a las 28 semanas y permanecen internadas en cuidados intensivos.

Hoy 10:49

El Hospital Real de Brisbane y de la Mujer fue escenario de un nacimiento extraordinario: Jenitar Na’amoana, una australiana de 34 años, dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de manera natural, un fenómeno que, según los especialistas, ocurre en apenas uno de cada 15 millones de embarazos.

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Las cuatro niñas —Emily, Harriet, Catherine y Alexa— nacieron por cesárea el 14 de julio, cuando la gestación llevaba 28 semanas y cuatro días. El embarazo fue considerado de “riesgo extremadamente alto” y requirió internación y monitoreo constante desde la semana 25.

La familia, que ya tenía cuatro hijos de entre uno y diez años, recibió la noticia de los cuatrillizos con sorpresa y, tras el parto, expresó estar “rebosante de gratitud” por la llegada de las bebés.

Jenitar Na’amoana, la madre de cuatrillizos idénticos, dice que el embarazo fue “un gran milagro”.

“Cada día que nuestros bebés milagro crecen fuertes es otra oración respondida”, publicó la mujer en redes, junto con una foto de una de las manitas del bebé agarrando su dedo.

“Los queremos más de lo que las palabras pueden expresar, mis bebés milagro”, cerró.