Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 13º
X
Lo + Viral

Lionel Messi sorprende a un fan con un gesto inolvidable

Un aficionado experimentó un instante memorable al intentar obtener la firma de Lionel Messi en una figurita del Mundial, donde el astro argentino demostró su humildad al resolver un inconveniente con un marcador.

Hoy 10:57

En un reciente encuentro, un fanático de Lionel Messi se acercó al campeón del mundo con la esperanza de obtener su autógrafo en una figurita del Mundial.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el marcador que traía el aficionado no funcionó, generando un momento de tensión.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando al hincha en su intento por hacer que el plumón funcionara mientras Messi lo observaba con calma.

A pesar de la evidente ansiedad del fan, que sentía que su sueño se estaba desmoronando, el astro argentino mantuvo la compostura.

En un acto que conmovió a todos, Messi tomó su propio marcador y decidió firmar la figurita, convirtiendo una situación potencialmente frustrante en un memorable recuerdo.

La reacción a este gesto fue abrumadora, con miles de usuarios en las redes sociales elogiando no solo la humildad del jugador, sino también su capacidad para manejar con sencillez el momento.

Frases como “GOAT dentro y fuera de la cancha” resonaron entre los fanáticos, destacando la admiración que Messi genera tanto por su talento en el fútbol como por su cercanía hacia los seguidores.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña
  2. 2. Lionel Messi llegó a Rosario luego de su participación en la Copa del Mundo
  3. 3. Javier Milei reveló por qué la Selección decidió no hacer festejos tras el Mundial
  4. 4. "El país más racista del mundo": Samuel L. Jackson compartió un duro mensaje contra Argentina
  5. 5. Una persona muere y dos sufren graves heridas en un impresionante choque frontal de camiones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT