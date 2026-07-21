Lionel Messi sorprende a un fan con un gesto inolvidable

Un aficionado experimentó un instante memorable al intentar obtener la firma de Lionel Messi en una figurita del Mundial, donde el astro argentino demostró su humildad al resolver un inconveniente con un marcador.

Hoy 10:57

En un reciente encuentro, un fanático de Lionel Messi se acercó al campeón del mundo con la esperanza de obtener su autógrafo en una figurita del Mundial.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el marcador que traía el aficionado no funcionó, generando un momento de tensión.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando al hincha en su intento por hacer que el plumón funcionara mientras Messi lo observaba con calma.

A pesar de la evidente ansiedad del fan, que sentía que su sueño se estaba desmoronando, el astro argentino mantuvo la compostura.

En un acto que conmovió a todos, Messi tomó su propio marcador y decidió firmar la figurita, convirtiendo una situación potencialmente frustrante en un memorable recuerdo.

La reacción a este gesto fue abrumadora, con miles de usuarios en las redes sociales elogiando no solo la humildad del jugador, sino también su capacidad para manejar con sencillez el momento.

Frases como “GOAT dentro y fuera de la cancha” resonaron entre los fanáticos, destacando la admiración que Messi genera tanto por su talento en el fútbol como por su cercanía hacia los seguidores.