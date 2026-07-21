Scaloni evitó definir su futuro en la Selección: "Lo más importante es la conexión del equipo"

El director técnico habló a dos días de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. En conferencia de prensa había puesto en duda su continuidad. Tiene contrato hasta diciembre.

Hoy 10:39

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló este martes al salir del predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza para dirigirse a su pueblo natal, Pujato, en Santa Fe. Mientras estaba en su auto, fue abordado por los medios, que le preguntaron sobre su futuro como líder del cuerpo técnico de la albiceleste. “Lo más importante es la conexión del equipo”, destacó.

“Estoy bien. Tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas es lo mejor que nos llevamos”, expresó a dos días de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Sobre su continuidad frente a la albiceleste -tiene contrato hasta diciembre- agregó: “Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales. Uno lo puede decir, se replantea. Hasta diciembre estamos acá. Creo que lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no. Lo más importante es esta unión, esta conexión del equipo que nunca perdimos”.

El DT, inmediatamente después de la derrota, había puesto en duda su futuro en la selección al término de su contrato. “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, dijo el domingo.

Ya este martes, insistió: “Otra vez la misma pregunta. Lo importante no es esto. Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiese esperado llegar acá. Yo no había dirigido en ningún lado. Haber conseguido todo es soñado”.