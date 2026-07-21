Detienen a dos personas en Santa Fe por venta de drogas

Un operativo policial en Santa Fe resultó en la detención de una mujer y su hermano menor por narcomenudeo tras el hallazgo de cocaína y un revólver calibre 32.

Hoy 04:12

Un operativo policial llevado a cabo en el barrio San Pantaleón de la ciudad de Santa Fe concluyó con la detención de una mujer y su hermano menor de edad, después del secuestro de más de 96 gramos de cocaína destinada a la venta.

La intervención se produjo durante el fin de semana en las inmediaciones de la esquina de Estrada y Derqui, cerca del Cementerio Municipal, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona armada.

Los agentes del Comando Radioeléctrico de Santa Fe respondieron a la denuncia por amenazas y lesiones, encontrando a un adolescente identificado como S. J. P..

En el transcurso del procedimiento, surgió una situación relacionada con el narcomenudeo, evidenciada por el hallazgo de estupefacientes y elementos asociados a la venta de drogas.

Con el consentimiento de la propietaria de la vivienda en Derqui al 4300, identificada como R. S. P., los policías ingresaron para realizar una requisa.

En el interior de la propiedad, los agentes incautaron un revólver calibre 32 y encontraron una mochila con varios envoltorios, una balanza de precisión y trozos de sustancia blanquecina.

La mujer, quien afirmó que los elementos eran de su propiedad, también fue aprehendida. Las pruebas de campo confirmaron que la sustancia era cocaína, resultando en el secuestro total del material y su incorporación a la causa judicial.