El tatuaje que emociona a todos: convirtió a las Islas Malvinas en la "cuarta estrella" de la Selección

Un joven se volvió viral al mostrar un diseño que reúne los tres títulos mundiales de la Albiceleste y la silueta de las Islas Malvinas como un homenaje cargado de simbolismo.

Hoy 10:13

Un joven argentino logró captar la atención en redes sociales con un tatuaje que combina dos símbolos profundamente ligados a la identidad del país: la Selección Argentina y la causa Malvinas.

El diseño reúne las tres estrellas que representan los Mundiales conquistados por la Albiceleste y suma la silueta de las Islas Malvinas como un homenaje permanente a la memoria y la soberanía.

La imagen se viralizó rápidamente y muchos usuarios destacaron el significado del tatuaje, al que definieron como una "cuarta estrella" diferente: un símbolo que representa sentimiento, historia y pertenencia.