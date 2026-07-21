Sarah Jessica Parker, emocionada por Messi: "No me gusta verlo con lágrimas en los ojos"

La actriz publicó un sentido mensaje en sus redes, donde aseguró que le dolió ver llorar al capitán argentino y elogió el talento mostrado por ambos seleccionados en la final.

Hoy 09:38

El Mundial 2026 fue un evento que generó amores y odios, sobre todo en los Estados Unidos, uno de los países organizadores. La gran mayoría de los partidos se disputó allí y la final congregó las miradas de una inmensa cantidad de estrellas internacionales que se hicieron presente en el estadio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la victoria de España ante la Selección argentina por 1 a 0, varias figuras de Hollywood que estuvieron en la cancha se manifestaron acerca de lo que fue el partido. Algunos lo hicieron para cuestionar al equipo de Lionel Scaloni, pero otros para elogiar a una de las figuras.

En un posteo que se viralizó en las últimas horas, la protagonista de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, compartió un video en su feed de Instagram en el que elogió al conjunto español por la victoria, pero dejó un mensaje muy cariñoso para la figura del conjunto argentino.

“¡Increíble, una locura y muy emocionante estar allí! No me gusta verlo a Lionel Messi con lágrimas en los ojos. Ambos equipos fueron victoriosos hoy. ¡Qué gran talento se pudo ver! Felicitaciones a la Selección de España por esta victoria casi operística y a la Selección argentina por tu corazón", escribió.

La actriz fue con su hijo James Broderick a ver el encuentro y que es muy fanático del astro argentino. El joven de 23 años lució la camiseta de la Selección argentina con el nombre de Messi en la espalda.