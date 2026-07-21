Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 15º
X
Locales

La Casa del Bicentenario abre las inscripciones para el Taller de Pintura para Niños

La propuesta está destinada a niños que deseen desarrollar su creatividad y habilidades artísticas a través de diferentes técnicas de pintura. Los cupos son limitados.

Hoy 12:43

La Casa del Bicentenario de la Municipalidad de La Banda informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Pintura para Niños, una propuesta destinada a fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión artística de los más pequeños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El taller dará inicio el próximo sábado 18 de julio, se dictará de 11 a 12 horas en las instalaciones de la Casa del Bicentenario y está dirigido a niños interesados en desarrollar sus habilidades artísticas a través de diferentes técnicas de pintura, en un espacio recreativo y de aprendizaje.

La actividad es arancelada y busca brindar un ámbito donde los participantes puedan explorar el mundo del arte, potenciar su creatividad y compartir experiencias con otros niños mediante actividades prácticas y dinámicas.

Los cupos son limitados. Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 385 474-2022.

TEMAS Municipalidad de La Banda
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña
  2. 2. Lionel Messi llegó a Rosario luego de su participación en la Copa del Mundo
  3. 3. Javier Milei reveló por qué la Selección decidió no hacer festejos tras el Mundial
  4. 4. Una persona muere y dos sufren graves heridas en un impresionante choque frontal de camiones
  5. 5. "El país más racista del mundo": Samuel L. Jackson compartió un duro mensaje contra Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT