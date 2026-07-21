La Casa del Bicentenario abre las inscripciones para el Taller de Pintura para Niños

La propuesta está destinada a niños que deseen desarrollar su creatividad y habilidades artísticas a través de diferentes técnicas de pintura. Los cupos son limitados.
La Casa del Bicentenario de la Municipalidad de La Banda informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Pintura para Niños, una propuesta destinada a fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión artística de los más pequeños.
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El taller dará inicio el próximo sábado 18 de julio, se dictará de 11 a 12 horas en las instalaciones de la Casa del Bicentenario y está dirigido a niños interesados en desarrollar sus habilidades artísticas a través de diferentes técnicas de pintura, en un espacio recreativo y de aprendizaje.
La actividad es arancelada y busca brindar un ámbito donde los participantes puedan explorar el mundo del arte, potenciar su creatividad y compartir experiencias con otros niños mediante actividades prácticas y dinámicas.
Los cupos son limitados. Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 385 474-2022.