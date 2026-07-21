La Casa del Bicentenario abre las inscripciones para el Taller de Pintura para Niños

La propuesta está destinada a niños que deseen desarrollar su creatividad y habilidades artísticas a través de diferentes técnicas de pintura. Los cupos son limitados.

Hoy 12:43

La Casa del Bicentenario de la Municipalidad de La Banda informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Pintura para Niños, una propuesta destinada a fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión artística de los más pequeños.

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El taller dará inicio el próximo sábado 18 de julio, se dictará de 11 a 12 horas en las instalaciones de la Casa del Bicentenario y está dirigido a niños interesados en desarrollar sus habilidades artísticas a través de diferentes técnicas de pintura, en un espacio recreativo y de aprendizaje.

La actividad es arancelada y busca brindar un ámbito donde los participantes puedan explorar el mundo del arte, potenciar su creatividad y compartir experiencias con otros niños mediante actividades prácticas y dinámicas.

Los cupos son limitados. Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 385 474-2022.