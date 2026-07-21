Nieve, frío extremo y vientos de 170 km/h: el histórico temporal que golpea a Catamarca

Las condiciones climáticas mantienen cerrado el Paso Internacional San Francisco desde hace varios días. Un grupo de mineros quedó varado y animales permanecen bajo la nieve.

Hoy 09:31

Un intenso temporal de nieve mantiene aislados desde el jueves a los trabajadores del campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, en Catamarca. Las condiciones meteorológicas extremas impiden cualquier tipo de desplazamiento y este domingo se registró una temperatura de -27°C.

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La nevada no cesa desde hace varios días y mantiene completamente intransitables los caminos de alta montaña. Ante este escenario, los operarios permanecen resguardados dentro del campamento a la espera de una mejora del tiempo que les permita retomar las actividades y abandonar el lugar de manera segura.

Las imágenes enviadas desde el establecimiento muestran la magnitud del fenómeno. Las camionetas quedaron completamente cubiertas por la nieve y, en algunos sectores, la acumulación supera el metro de altura, situación que termina afectando hasta a los animales.

A esto se suma una visibilidad prácticamente nula en distintos momentos del día, producto de la persistencia de las nevadas y la intensidad del viento, condiciones que imposibilitan la circulación de personas y vehículos.

Tres Quebradas es una zona de operaciones mineras y, por el momento, toda la actividad permanece condicionada por el temporal. La prioridad continúa siendo preservar la seguridad del personal hasta que los accesos vuelvan a ser transitables.

El fenómeno también afecta a gran parte de la cordillera del oeste catamarqueño. Uno de los sectores más comprometidos es el Paso Internacional San Francisco, que permanece cerrado e inhabilitado para el tránsito.

En ese corredor fronterizo se registran temperaturas cercanas a los -22°C y ráfagas de viento que superan los 170 kilómetros por hora, una combinación que impide completamente la circulación entre Argentina y Chile.

Las condiciones extremas también dificultan las operaciones vinculadas a la actividad minera en distintos sectores de la alta montaña, donde el estado de los caminos impide el movimiento de vehículos y mantiene prácticamente paralizada la circulación.

Mientras continúan las nevadas, las autoridades realizan un seguimiento permanente de la situación para evaluar cuándo podrán restablecerse las condiciones mínimas de seguridad.

Hasta que eso ocurra, los trabajadores permanecerán dentro del campamento, donde cuentan con los recursos necesarios para mantenerse resguardados. El objetivo es garantizar su seguridad mientras persistan las condiciones climáticas extremas que afectan a la cordillera catamarqueña.