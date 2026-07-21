Consejos prácticos para evitar que la ropa se achique

El encogimiento de la ropa es un problema común que afecta a muchas personas, especialmente tras el lavado. Según un estudio de 2020, hasta el 30% de las prendas pueden encogerse si no se cuidan adecuadamente.

Hoy 06:13

El tema de cómo evitar que la ropa se achique es fundamental para quienes desean mantener su vestuario en óptimas condiciones y prolongar la vida útil de sus prendas. Muchas veces, el encogimiento ocurre debido a la falta de conocimiento sobre el cuidado adecuado de la ropa.

Una de las principales causas del encogimiento es el lavado a altas temperaturas. Es recomendable siempre revisar las etiquetas de cuidado de cada prenda y seguir las instrucciones específicas, ya que algunas telas son más sensibles que otras.

Además, el uso de detergentes agresivos puede afectar la estructura de las fibras, provocando que se encojan. Optar por productos más suaves o específicos para cada tipo de tejido puede ser una excelente solución para este problema.

El secado también juega un papel crucial en el mantenimiento de la talla de la ropa. Evitar el uso de la secadora y optar por el secado al aire libre es una recomendación clave. La exposición directa al calor puede resultar en un encogimiento irreversible.

En cuanto al planchado, es importante utilizar la temperatura adecuada según el tipo de tela. Planchas demasiado calientes pueden causar que las fibras se encojan, así que usar un paño entre la prenda y la plancha puede ser útil.

Finalmente, almacenar la ropa de forma adecuada también puede prevenir el encogimiento. Colgar las prendas en lugar de doblarlas puede ayudar a mantener su forma y tamaño originales. Invertir en perchas adecuadas es una buena práctica para el cuidado de la ropa.