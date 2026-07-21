Detención de joven merodeador en Chaco tras alerta de seguridad

Un joven fue detenido en Chaco tras ser detectado merodeando en los techos de un local comercial durante la madrugada gracias a la rápida intervención del Centro de Monitoreo y las patrullas policiales.

Hoy 03:36

En un operativo de seguridad destacado, el Centro de Monitoreo de Chaco detectó movimientos inusuales durante la madrugada, lo que llevó a la intervención inmediata de las fuerzas policiales.

Los operadores de la División Videovigilancia observaron a las 1:35 a.m. a un individuo que se comportaba de manera sospechosa en las cercanías de avenida Castelli al 4100, y rápidamente se activaron los protocolos de seguridad.

Al percatarse de que el sospechoso había trepado al techo de un local dedicado al servicio técnico de celulares, se emitió un aviso al Centro de Despacho para movilizar unidades policiales al área.

Los efectivos de la División Lince y de la División Patrulla Preventiva llegaron al lugar y confirmaron que el sujeto se movía sobre los techos con intenciones delictivas, lo que aumentó la urgencia de la situación.

Al notar la presencia de las patrullas, el joven intentó escapar por los techos adyacentes, pero fue rápidamente alcanzado y detenido a pocos metros del lugar por los agentes de seguridad.

El detenido, un joven de 20 años, fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la comisaría correspondiente, donde se iniciaron las gestiones legales pertinentes.

Este exitoso procedimiento resalta la importancia del monitoreo constante mediante cámaras de seguridad y la efectiva coordinación entre las diferentes divisiones policiales, permitiendo así la prevención de delitos en la localidad.