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La Expo La Bibliodera se presenta en el municipio con una propuesta de literatura, terror y cultura coreana

La muestra contará con la participación de destacados artistas invitados, entre ellos: MSYNC, Hikaru Singer y Horizon, además de otras sorpresas que se anunciarán durante el evento.

Hoy 22:57

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital invitó a participar de la Expo La Bibliodera, un evento cultural único que se realizará este martes, de 18 a 21, en la Municipalidad de la Capital.

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Con entrada libre y gratuita, la Expo La Bibliodera propone a los vecinos, una experiencia inmersiva con literatura de terror, cosplay, baile, música y la cultura coreana en una jornada pensada para jóvenes, familias y amantes de los universos fantásticos.

Los asistentes podrán disfrutar de: Cosplay y presentaciones temáticas, baile y shows en vivo, gastronomía coreana, espacios dedicados a BTS y su comunidad Army, libros y literatura de terror, sorteos de comida coreana y sorteos de libros de Stephen King.

La muestra contará con la participación de destacados artistas invitados, entre ellos: MSYNC, Hikaru Singer y Horizon, además de otras sorpresas que se anunciarán durante el evento.

También formarán parte de la jornada, diversos emprendedores y espacios culturales, como Nicte Tienda de Libros, Santiago Polis, Markovia Comics, Dulce Almacén, Grisalda Chocolates y muchos más.

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